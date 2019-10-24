Установлены факты манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Мечел» и рынком обыкновенных акций ПАО «Иркутскэнерго» (24.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России установил факты манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Мечел», а также рынком обыкновенных акций ПАО «Иркутскэнерго» (далее совместно — Акции) на организованных торгах в период с февраля по май 2017 года.

В результате проверки Банк России установил, что в режиме основных торгов Акциями клиентами одного и того же профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — Брокер) Синицыным Романом Андреевичем, Синицыным Андреем Андреевичем и Синицыной Анной Александровной совершались сделки по предварительному соглашению. При этом в ряде случаев Синицын Р.А. совершал аналогичные операции с Акциями с брокерского счета, открытого в другом профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

Анализ торгового поведения указанных лиц показал, что сделки с Акциями между Синицыным Р.А. и Синицыным А.А., а также между Синицыным Р.А. и Синицыной А.А. заключались на основании заявок, поданных с минимальной разницей во времени и имеющих идентичные параметры цены и объема. При этом сделки с Акциями совершались исключительно для достижения торговых целей указанных лиц и их действия не были связаны с эмитентами Акций.

В подавляющем большинстве случаев указанные сделки приводили к существенным отклонениям объема торгов Акциями.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) действия Синицына Р.А., Синицына А.А. и Синицыной А.А. относятся к манипулированию рынками Акций, что является нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерального закона.

На момент совершения указанных сделок с Акциями Синицын Р.А. занимал должность контролера рынка ценных бумаг Брокера, что позволило ему скрывать данные факты при составлении отчетности для представления органам управления Брокера и Банку России.

В отношении Синицына Р.А., Синицына А.А. и Синицыной А.А. Банк России принял меры, направленные на недопущение аналогичных действий в дальнейшем.

Банк России также принял решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, выданных Синицыну Р.А.

24 октября 2019 года

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