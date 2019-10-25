В. Матвиенко встретилась с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

Source: Russia – Council of the Federation

Глава СФ поздравила их с 60-летним юбилеем движения студенческих отрядов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга встретилась с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов в связи с 60-летием движения студенческих отрядов и 15-летием молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

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За это время студенческие отряды стали настоящей школой жизни для многих молодых людей. Они не только получили возможность развивать свои лидерские качества, получать дополнительные профессиональные знания и навыки, но и найти новых друзей, заявила Валентина Матвиенко.

Глава СФ отметила главную, очень полезную для нашего общества черту всероссийского движения стройотрядовцев. Это школа коллективизма, подготовки организаторов для самых разных сфер хозяйственной, общественной, научной и культурной работы. Её прошли примерно 19 миллионов студентов. Именно трудовой опыт, приобретённый в студенческие годы, дал закалку многим руководителям различных государственных структур, крупных производственных компаний, лидерам отечественного бизнеса и известным деятелям культуры.

Трудовой опыт, приобретённый в студенческие годы, дал закалку многим руководителям различных государственных структур

Валентина Матвиенко вспомнила, что и ей в свое время посчастливилось поработать в составе студенческого отряда. «Мой первый студенческий отряд занимался уборкой урожая помидоров в астраханской степи. Это было незабываемое время, наполненное особой уникальной атмосферой энтузиазма, романтики, искренности и дружбы», — сказала спикер СФ.

Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Встреча сенаторов с участниками Всероссийского слёта студенческих отрядов

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Любовь Глебова

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Игорь Каграманян

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Сергей Рябухин

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По ее словам, вся история студенческих отрядов неразрывно связана с важными вехами в жизни нашей страны. В Советском Союзе ни один значимый союзный проект не обходился без участия студенческой молодёжи. В этом году отмечается 45-летие с момента начала строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Председатель СФ рассказала, что недавно в Совете Федерации выступал Иван Варшавский, один из тех, кто укладывал знаменитое «золотое звено», соединившее магистраль воедино. Без преувеличения, это «рыцарь БАМа», человек-легенда, работавший на объекте от начала и до конца строительства, сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ выразила уверенность в том, что и нынешнее поколение студентов обязательно примет самое активное участие в великих делах страны. Сегодня в стратегической повестке стоят вопросы дальнейшего развития БАМа, Транссиба, освоения Сибири и Дальнего Востока и другие объекты.

Валентина Матвиенко считает важным, что студенты приходят на помощь в серьезных неожиданных ситуациях. Один из последних примеров – ликвидация последствий паводка в Иркутской области.

Глава СФ отметила, что студенческие отряды играют большую роль в воспитании и личностном становлении сегодняшней молодёжи.

Председатель СФ подчеркнула, что государство продолжит находить новые стимулы для развития этого уникального движения. Многое уже сделано. Законодательно определён сам статус студенческих отрядов, закреплено право обучающихся создавать студенческие отряды. Кроме того, изменения в Налоговый кодекс позволили освободить деятельность студенческих отрядов от страховых взносов. А несколько лет назад Указом Президента РФ был утверждён официальный праздник – День российских студенческих отрядов – 17 февраля.

Валентина Матвиенко отметила, что в прошлом году Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ также приняла модельный закон «О деятельности студенческих отрядов». «Уверена, что он будет способствовать консолидации братства студенческих отрядов на всём постсоветском пространстве».

Председатель СФ рассказала, что в следующем году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Она считает, что будет замечательно, если это событие найдёт отражение и в деятельности студенческих отрядов. «Патриотическим направлением вашей работы может стать реставрация памятников воинской славы, мемориалов и других объектов. Чем больше молодёжи включится в эту общую «вахту памяти», тем крепче будет эта память».

Руководитель (Командир) Центрального штаба «Российские студенческие отряды» Михаил Киселев проинформировал о работе студенческих отрядов, о законодательстве по поддержке их деятельности. «Строительные отряды – это созидатели», — подчеркнул он. Михаил Киселев сообщил, что только летом этого года в движении приняли участие более 240 тысяч человек.

В ходе встречи участники рассказали о своем опыте работы в разных субъектах Российской Федерации.

Валентина Матвиенко объявила Благодарности Председателя СФ ветеранам и активистам молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области члены Совета Федерации, участники строительных отрядов разных лет.

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