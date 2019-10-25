В ООО «Газпром добыча Уренгой» определили лучших слесарей-ремонтников

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 октября 2019, 18:30

23 октября в ООО «Газпром добыча Уренгой» состоялся конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший слесарь-ремонтник — 2019».

В ходе соревнований рабочие продемонстрировали знания и навыки слесарного дела. На теоретическом этапе конкурсанты ответили на вопросы по специальности и правилам охраны труда, а также выполнили эскиз детали по образцу. В практической части — подготовили кромку трубы для сварки, произвели центровку валов электронасосного агрегата и выпиловку в металлической пластине правильного шестигранника. Конкурсная комиссия учитывала правильность, точность, быстроту и соблюдение техники безопасности при выполнении заданий.

По итогам конкурса звание «Лучшего слесаря-ремонтника ООО „Газпром добыча Уренгой“» присвоено Ильшату Гайфуллину из Уренгойского газопромыслового управления. На втором месте Сергей Ярощук, также из Уренгойского газопромыслового управления. Бронзовым призером конкурса стал Игорь Мошкин, слесарь-ремонтник Управления аварийно-восстановительных работ.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», созданное для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата. За годы работы проложено свыше 1300 км межпромысловых и 2800 км внутрипромысловых продуктопроводов, создана мощная промышленная инфраструктура, обеспечивающая надежную работу нефтяных и газовых промыслов.

Природоохранная деятельность ООО «Газпром добыча Уренгой» сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и признана соответствующей требованиям экологического менеджмента. На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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