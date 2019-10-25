В рамках поездки в Красноярский край А. Клишас посетил поселок городского типа Шушенское и город Минусинск

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан по личным вопросам, принял участие в совещании с руководством администрации Минусинска.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в рамках рабочей поездки по региону посетил поселок городского типа Шушенское и город Минусинск.

Сенатор провел в поселке прием граждан по личным вопросам, а также побывал в Петропавловском храме и музее-заповеднике «Шушенское».

Празднование юбилея города потребует от представителей власти всех уровней напряженной работы по реставрации исторического центра Минусинска и повышения качества городской инфраструктуры

В Минусинске Андрей Клишас посетил Спасский собор, где встретился с правящим архиереем Минусинской епархии епископом Минусинским и Курагинским Никанором.

Парламентарий также осмотрел Соборную площадь, Дом купчихи Беловой, Краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова и ряд других исторических мест города.

В ходе посещения Минусинска Андрей Клишас принял участие в совещании с главой города и представителями местной администрации по вопросам подготовки к празднованию 200-летия Минусинска.

«Предстоящее через несколько лет празднование юбилея города потребует от представителей власти всех уровней напряженной работы по реставрации исторического центра Минусинска и повышения качества городской инфраструктуры», — подчеркнул сенатор.

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