В Ростове-на-Дону по инициативе Волго-Донского транспортного прокурора за совершение коррупционного правонарушения юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в ноябре 2015 года заместитель директор ООО «Атлантика» лично передал старшему инженеру-инспектору Азовского участка Новороссийского филиала ФАУ «Российский морской регистр судоходства» денежные средства за положительное решение по оформлению внеочередного освидетельствования по увеличению численности членов экипажа теплохода «Рыбак».

Азовский городской суд Ростовской области в феврале 2018 года вынес обвинительные приговоры фигурантам уголовных дел.

В связи с незаконным вознаграждением от имени юридического лица, Волго-Донским транспортным прокурором в отношении ООО «Атлантика» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, которое направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 2 Азовского судебного района Ростовской области.

Судебным решением ООО «Атлантика» признано виновным в совершении правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей.

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