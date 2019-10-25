Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Протон-ПМ#Дмитрий Рогозин25.10.2019 16:15

Дмитрий Рогозин посетил «Протон-ПМ» и Пермский край

Сегодня, 25 октября 2019 года, на производственной площадке ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах состоялось торжественная церемония открытия нового корпуса заготовительного производства. Участие в ней приняли генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, губернатор Пермского края Максим Решетников, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, генеральный директор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов.

Открытие нового заготовительного корпуса — это важный шаг в создании на предприятии «Протон-ПМ» современного производства двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей. На площади более 10 тысяч квадратных метров организован замкнутый цикл заготовительного производства на основе современных, в том числе цифровых, технологий, позволяющих снижать трудоёмкость изготовления ракетных двигателей. Созданы участок раскроя и покраски, универсальная автоматизированная линия термической обработки. Введено в эксплуатацию высокопроизводительное оборудование: установка лазерной резки и установка гидроабразивной резки. Организована работа современного лабораторного комплекса для входного контроля: механических испытаний, исследований макро- и микроструктуры материалов, их состава методами спектрального анализа и аналитической химии.

Как отметил Дмитрий Рогозин, в Перми будет создан центр производства двигателей для семейства взаимосвязанных ракет (в сверхлёгком, лёгком, среднем, полутяжелом, тяжелом и сверхтяжелом классах).

«Здесь есть сильный научно-образовательный потенциал, есть авиационное двигателестроение — здесь есть кадровый ресурс, поэтому решили развернуть это производство именно здесь», — сказал глава Роскосмоса.

Также Дмитрий Рогозин отметил высокий потенциал пермской площадки по сравнению с аналогичными производствами в Америке и Европе:

«Эта площадка становится центром первого уровня в ракетном двигателестроении по объему строительства и по сложности решаемых задач. При этом мы рассчитываем, что данное предприятие после расширения к 2023 году до массового серийного производства все равно сохранит резерв. При производственной мощности 80 двигателей в год здесь будет 50. Этот резерв мы хотим заполнять производством силового оборудования, в том числе для авиационного комплекса. Перспектива понятна — с 2023 года будем двигаться к 2028 году — к созданию двигателей для ракет тяжелого класса».

По словам губернатора Максима Решетникова, для края важно, что Роскосмос доверяет Пермскому краю производство сложной продукции. Это, считает глава региона, заслуга коллектива и директорского корпуса.

«Роскосмос — интегратор и потребитель очень разных технологий. Например, по цифровой экономике, здесь уже внедрено то, что некоторые предприятия еще только собираются тестировать, здесь реализуются программы по повышению производительности труда, по материаловедению: аддитивные технологии, наплавление металлов. И все это делается в сотрудничестве с нашим образованием и нашей наукой, — отметил Максим Решетников. — Залог развития — это компетентные, грамотные люди. Нужно сделать все, чтобы людям с таким высоким интеллектом и высокими компетенциями здесь жилось и работалось комфортно».

Губернатор добавил, что край продолжит инвестировать в развитие дорожной инфраструктуры, в строительство школ, медучреждений и жилья. Помимо этого, в планах краевых властей дать новый виток в развитии высшего образования, потому что реализовывать высокоинтеллектуальные проекты без квалифицированных кадров и свежих идей невозможно.

Глава Роскосмоса и губернатор Пермского края посетили участок раскроя и покраски, комплекс термической обработки, лаборатории. Также они осмотрели новый объект строительства — корпус механосборочного и гальванического производств, ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Проект «Технополис „Новый Звёздный“» инициирован в 2012 году. Идея синхронного развития производства и территории поддержана президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошёл в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утверждённых Правительством Российской Федерации. Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестпроектом. Заключён специнвестконтракт с Пермским краем, по которому предприятию предоставляются налоговые льготы. Основные направления развития территории — это образование, обеспечение транспортной доступности и жилищное строительство. Все они входят в программу мероприятий по развитию кластера и реализуются в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края.

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