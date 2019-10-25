Source: Russia Ministry of Energy

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.10.2019 и приказом Министра энергетики Российской Федерации от 25.10.2019 Евгений Грабчак назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации.

Министром энергетики Александром Новаком определен круг его будущих полномочий.

На нового замминистра будет возложена координация полномочий Минэнерго по вопросам технического регулирования и промышленной безопасности, энергетического машиностроения, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в сфере ТЭК, а также ряд полномочий в сфере электроэнергетики:

– обеспечения надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;

– рассмотрения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и отчетов об их исполнении в части перечней инвестиционных проектов, графиков строительства объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по инвестиционным проектам, а также участия в пределах этой компетенции в формировании схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

– контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики;

– оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон.

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