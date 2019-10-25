Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Главное25.10.2019 09:45

Заседание секции НТС Роскосмоса

В компании «ИСС» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в сотав Госкорпорации «Роскосмос») проходит расширенное заседание секции Научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос».

В заседании секции «Проблемы технического и технологического развития ракетно-космической отрасли и экспериментально-испытательной базы», которое проходит в Решетнёвской фирме, принимают участие представители организаций Госкорпорации, поставщиков оборудования и ведущих вузов страны, взаимодействующих с предприятиями в рамках совместных научно-технических проектов.

Участниками секции обсуждается современное состояние, проблемы и перспективы ракетно-космического производства. Представители компании ИСС выступят на ней с докладами о развитии производственно-технологической базы предприятия и лучших практиках взаимодействия с вузами-партнёрами.

В ходе двухдневного заседания его участники познакомятся с производственно-экспериментальной базой компании ИСС — одной из лучших в отрасли. Она включает 12 цехов, более 170 объектов стендовой базы и свыше 1280 единиц технологического оборудования. Замкнутый цикл по производству космических аппаратов специалистам отрасли продемонстрируют в монтажно-испытательном корпусе предприятия. Введённый в эксплуатацию в 2018 году он представляет собой уникальный сплав современных технологий сборки и наземной экспериментальной отработки космической техники.

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