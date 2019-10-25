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#Центр Хруничева#Главное25.10.2019 10:24

Изменение названия конструкторского бюро «Салют»

Структурное подразделение Центра Хруничева — Конструкторское бюро «Салют» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») — будет носить имя своего основателя Владимира Михайловича Мясищева. В настоящее время на основании приказа генерального директора ГКНПЦ им. М.В Хруничева проходит процесс разработки и согласования нового положения о КБ «Салют».

«Такое решение принято в связи с ходатайством представителей землячества города Ефремова, родины выдающегося конструктора Владимира Михайловича Мясищева, а также по мнению трудового коллектива конструкторского бюро „Салют“. Можно сказать, это восстановление исторических истоков создания КБ», — сказал генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 24 марта 1951 года в Москве на территории филёвского авиационного завода № 23 (ныне — московский Ракетно-космический завод Центра Хруничева) было организовано опытно-конструкторское бюро (ОКБ-23) под руководством В.М. Мясищева. В 1981 году ОКБ-23 было реорганизовано в КБ «Салют», в 1993 году — включено в состав Центра Хруничева, как структурное подразделение.

В ОКБ Мясищева создавались принципиально новые самолеты — стратегический бомбардировщик М-4 с реактивными двигателями, бомбардировщики 3М и 3МД, на которых установлено 19 мировых рекордов по высоте полета и грузоподъемности. Кадровая, научно-исследовательская и опытно-конструкторская основа ОКБ-23, заложенная В.М. Мясищевым, позволила коллективу конструкторского бюро успешно решать задачи по разработке и созданию ракетной и космической техники.

В 1960 г. предприятие было перепрофилировано на ракетно-космическую тематику. Коллективом конструкторского бюро создан ряд уникальных изделий, среди которых: боевые комплексы, оснащенные межконтинентальными баллистическими ракетами; всемирно известная высоконадежная ракета-носитель «Протон» различных модификаций; космические аппараты 20-тонного класса «Космос- 929, −1267, −1443, −1686», послужившие основой для создания модулей «Квант», «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», «Природа», модуль ДМ для РКК «Энергия».

В 90-е годы специалистами были разработаны функционально-грузовой блок «Заря» и служебный модуль «Звезда» для Международной космической станции, модернизированная ракета-носитель «Протон-М», космический ракетный комплекс «Рокот» на основе МБР РС-18 (СС-19), разгонный блок «Бриз-М». При непосредственном участии коллектива конструкторского бюро были созданы орбитальные станции «Салют» и «Мир», крылатый ракетный комплекс. За успехи, достигнутые в области создания передовой авиационной и ракетно-космической техники, коллектив Конструкторского бюро награжден орденом Ленина (12 июля 1957 г.), орденом Трудового Красного Знамени (28 апреля 1963 г.), орденом Октябрьской Революции (12 августа 1976 г.).

Конструкторское бюро «Салют» ведёт проектно-конструкторские работы по созданию ракет-носителей семейства «Ангара», разработку разгонных блоков на высококипящих и низкокипящих компонентах топлива, кислородно-водородного разгонного блока КВТК. Специалисты выполняют управление полетами космических аппаратов на этапе летных испытаний и при их эксплуатации, включая участие в управлении международной космической станцией. В рамках международных программ по запуску иностранных коммерческих спутников с помощью ракет-носителей семейства «Протон» проводится адаптация носителя под коммерческие полезные нагрузки и ведутся другие научно-поисковые и прикладные исследования и разработки.

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