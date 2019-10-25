Н. Журавлев вносит изменения в законодательство, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов

Source: Russia – Council of the Federation

Поправка предусматриваются в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области совместно с депутатами Государственной Думы вносит законопроект об изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, которым совершенствуется механизм противодействия нелегальным кредиторам.

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Парламентарий указал, что в настоящее время законодательством РФ предусматривается административная ответственность за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. «Вместе с тем, как показывает практика мониторинга финансовых рынков, довольно часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов, продолжает ее осуществлять после привлечения к административной ответственности».

Количество выявленных в первом полугодии 2019 года субъектов, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов, составило 1024 субъекта

Сенатор отметил, что по информации Банка России, количество выявленных в первом полугодии 2019 года субъектов, предположительно осуществляющих деятельность нелегальных кредиторов, составило 1024 субъекта. По результатам взаимодействия Банка России с уполномоченными органами в отношении этих субъектов принято в общей сложности 613 мер государственного реагирования, возбуждено 10 уголовных дел . Для сравнения, за 2018 год Банком России выявлено 2293 таких субъекта, принято 761 мер государственного реагирования. Кроме того, по информации Генеральной прокуратуры, за первое полугодие 2019 года возбуждено 289 административных дел за эти правонарушения.

Законопроектом предусматривается возможность конфискации имущества за совершение рассматриваемых преступлений

«В этой связи в целях совершенствования правового механизма противодействия деятельности нелегальных кредиторов законопроектом предусмотрено введение отдельного состава преступления – незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и деятельности по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, и установление уголовной ответственности а данный вид деятельности. Предусматривается штраф в размере от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо обязательные работы на срок до 480 часов либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сказал сенатор.

Николай Журавлев добавил, что в целях исключения привлечения к уголовной ответственности при малозначительной и незначительной общественной опасности совершенного правонарушения, применение данного состава преступления предполагается обусловить предоставлением потребительских займов в крупном размере (на сумму, превышающую 2,25 миллионов рублей), а также тем, что лицо ранее подвергалось административному наказанию за такое правонарушение.

Законопроектом предусматривается возможность конфискации имущества за совершение рассматриваемых преступлений, отметил сенатор.

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