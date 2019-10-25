Н. Журавлев рассказал на заседании Президиума Совета законодателей о гармонизации правоотношений на финансовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор остановился на вопросах соблюдения законных прав и интересов должника.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на заседании Президиума Совета законодателей на тему «Правовые гарантии соблюдения законных прав и интересов должника: гармонизация правоотношений на финансовом рынке».

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Сенатор остановился на теме противодействия деятельности нелегальных кредиторов, финансовых пирамид, фишинга в сети интернет. Он призвал ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего механизм внесудебной блокировки сайтов по инициативе Банка России, а также досудебной блокировки в случае распространения мошенниками вредоносного программного обеспечения для доступа к технических устройствам или средствам платежа граждан.

Необходимо ускорить рассмотрение законопроекта, предусматривающего механизм внесудебной блокировки сайтов по инициативе Банка России

«В настоящее время блокировка сайта по решению суда занимает несколько месяцев и не может являться оперативной действенной мерой. Мегарегулятор выявляет тысячи сайтов с рекламой нелегальных кредиторов и финансовых пирамид, средний срок существования которых около полугода», — отметил он.

Николай Журавлев также рассказал об инициативе по категоризации инвесторов. Соответствующий законопроект находится на стадии подготовки ко второму чтению.

«При разработке законопроекта главной задачей являлось обеспечение защищенности граждан, не обладающих должным уровнем финансовой грамотности, от потенциальных финансовых потерь при приобретении высоко рисковых финансовых активов. Именно эту цель необходимо преследовать при доработке закона», — отметил парламентарий. Он предложил дополнительно предусмотреть сохранение статуса инвесторов, которые в настоящее время уже являются квалифицированными, а также ввести механизм обмена информацией между брокерами, например, посредством единого реестра инвесторов и заключенных ими сделок. В будущем сенатор считает необходимым рассмотреть вопрос о дополнительной проверке средств, за счет которых совершается сделка, на наличие заемных, для противодействия закредитованности граждан.

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