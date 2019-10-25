Source: Russia – Council of the Federation

На заседании Президиума Совета законодателей РФ рассмотрены вопросы защиты законных прав заемщиков и поддержка молодых и многодетных семей.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая провели заседание Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Два основных вопроса, которые были рассмотрены на мероприятии — правовые гарантии соблюдения законных прав и интересов должника, а также региональный аспект реализации государственной политики поддержки молодых семей.

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Николай Федоров подчеркнул, что защита потребителей финансовых услуг – физических лиц, поиск правового баланса в этой сфере – одна из важнейших и сложнейших задач, стоящих перед законодателями.

«Статистика обращений граждан в Банк России со всей очевидностью показывает, что большинство жалоб потребителей связано с действиями кредитных организаций. Главным образом, с кредитованием и, можно сказать, с негативным результатом агрессивного навязывания услуг». – указал парламентарий.

«Из‑за такого способа «раздачи» или, как «честно» выражаются сами продавцы сомнительных услуг, «впаривания» кредитов, растёт число неквалифицированных заёмщиков, объем просроченных и безнадежных кредитов, множатся конфликты. Поэтому законодателям необходимо действовать оперативно. Парламентом здесь проделана большая работа. Последовательная и принципиальная позиция Совета Федерации, прежде всего, его Председателя, поддержка Государственной Думы позволили остановить беззаконие, а точнее выражаясь – беспредел, который ещё два-три года назад творили коллекторы в отношении граждан», — сказал первый вице-спикер СФ.

Николай Федоров отметил, что сегодня особенно важен мониторинг правоприменения законодательных актов в данной сфере и упреждающая реакция на возникновение возможных новых угроз.

«Касаясь второго вопроса нашей повестки, нужно отметить последние демографические инициативы Президента, которые нацелены, в первую очередь, на защиту молодых семей. И особое внимание следует уделить жилищному вопросу», — сказал сенатор.

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Он напомнил, что согласно Конституции РФ малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. «Убежден, что никто – ни федеральные министры, ни губернаторы – не справятся с решением задачи Президента: увеличить объем ввода жилья до 120 милионов квадратных метров в год – если не начнут выполнять требование названной статьи Конституции. То есть обеспечить развитие государственного регионального и муниципального жилищных фондов».

Сегодня особенно важен мониторинг правоприменения законодательных актов в сфере кредитования населения и упреждающая реакция на возникновение возможных новых угроз

Николай Федоров затронул тему прошедшей летней оздоровительной кампании детей. «Приняты законы, направленные на повышение уровня безопасности организованного отдыха детей. И в то же время лишь треть из порядка 16,5 миллионов детей школьного возраста охвачена организованным отдыхом. Остальные в каникулы предоставлены сами себе. Именно эти дети чаще всего подвергаются опасности».

«Такую ситуацию надо менять – и менять кардинально. Думаю, будет правильно, если мы примем решение, чтобы в рамках мониторинга поднять вопрос о том, насколько федеральные структуры, ведомства и регионы готовы к организации летнего отдыха детей в 2020 году», — сказал парламентарий.

Ирина Яровая выступила с предложением проводить заседания Президиума Совета законодателей в форме всероссийского секторного совещания. «Сегодня у нас впервые на связи все регионы, в том числе, коллеги, которые не входят в состав Президиума, но входят в состав Совета законодателей, имеют возможность принять участие в работе. При этом важно, что на обратной связи у нас не только руководители региональных законодательных собраний, но и правовые службы, председатели комитетов. Таким образом мы серьезно расширяем нашу аудиторию».

Она отметила, что темы заседания ориентированы на актуальную региональную повестку, которая связана с социальным благополучием граждан, реализацией посланий и поручений Президента РФ.

«Вопросы зашиты прав граждан, в том числе, когда они выступают заемщиками, получают потребительские кредиты, кредиты на получение жилья, чрезвычайно важны в обеспечении баланса интересов, чтобы гражданин чувствовал защиту государства и понимал, что условия договора не являются кабальными, что стороны равноправны», — указала парламентарий.

Ирина Яровая подчеркнула, что сегодня государство много делает для преодоления бедности, оказывает серьезную финансовую поддержку, в том числе в реализации таких жизненно важных вопросов, как ипотечное кредитование, приобретение жилья, поддержка молодых и многодетных семей.

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