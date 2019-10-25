Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП25.10.2019 16:56

Окончание тренировок на воде

Впервые за 12 лет тренировки космонавтов и астронавтов по действиям после посадки на водную поверхность проходили на Черном море на базе Универсального морского терминала «Имеретинский» (г. Сочи, Краснодарский край).

24 октября 2019 года завершился трехнедельный курс испытаний будущих покорителей космоса на морских просторах. В состав пяти экипажей, по сценарию приземлившихся в открытом море, вошли и уже имеющие опыт «выживаний на воде» космонавты, и «новички» из группы общей космической подготовки, впервые испытывающие на себе этот непростой вид подготовки.

В ходе тренировок по действиям после посадки на воду, которые начались 7 октября, «морские экзамены» на отлично сдали космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Николай Чуб, Сергей Корсаков и Денис Матвеев. Ранее каждый из них прошел курс «водных выживаний» в Ногинском спасательном центре МЧС России. Заместитель начальника управления ЦПК по экстремальным видам подготовки Герой Российской Федерации Виктор Рень, внимательно следивший за действиями экипажей, состоящих из уже «выживавших» на воде космонавтов, высоко оценил их работу.

«Ребята, которые уже не первый раз участвуют в подобных испытаниях, выполнили все задачи на высочайшем профессиональном уровне. Они — образец для молодежи. Каждый показал пример мужества и воли, четко выполнив все задания, предусмотренные программой подготовки».

Действия кандидатов в космонавты набора 2018 года, впервые испытавших на себе и «морские выживания» и сложные тренировки по подъёму на борт вертолёта, находящегося в режиме висения, с суши и водной поверхности, также были высоко отмечены руководством и всей командой инструкторов ЦПК.

«Условия были не самые простые, — поделился впечатлениями о работе „новобранцев“ отряда космонавтов Виктор Рень. — С одной стороны — обязательное выполнение группой ОКП сложной программы испытаний, с другой — условия внешней среды, в которых они проходили. Ребята живо интересовались всеми нюансами процесса организации и проведения тренировки. Все отлично справились!»

На протяжении трех недель «морских тренировок» бок о бок с космонавтами работали несколько десятков специалистов ЦПК, опыт и профессионализм каждого из которых обеспечили высокий уровень подготовки экипажей и проведения всего цикла запланированных мероприятий, включая серию встреч воспитанников Образовательного центра «Сириус» в г. Сочи с космонавтами и работниками Центра. Отдельно хочется отметить работу сотрудников, обеспечивавших фото- и видеосопровождение каждой тренировки. Благодаря их мастерству можно увидеть уникальность и зрелищность проводимых испытаний.

В ближайшее время для Константина Борисова, Александра Горбунова, Александра Гребёнкина, Алексея Зубрицкого, Сергея Микаева, Кирилла Пескова, Олега Платонова и Евгения Прокопьева серия экстремальных видов подготовки продолжится тренировками по выживанию в степи на Байконуре. С 25 ноября по 7 декабря 2019 года группе общей космической подготовке предстоит пройти серьезные испытания суровым казахстанским холодом и ландшафтом.

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