Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в очередном заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Сергей Белоусов напомнил, что за время, прошедшее с момента Чернобыльской катастрофы, Беларусь и Россия накопили большой опыт преодоления последствий радиационных аварий. Немалую роль в этом сыграли четыре союзные программы, реализованные в период с 1998 по 2016 гг. Главный приоритет новой пятой «чернобыльской» программы, рассчитанной на ближайшие четыре года — решение социально-экономических задач государств-участников Союзного государства в сфере преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также совместная деятельность Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Главный приоритет новой пятой «чернобыльской» программы, рассчитанной на ближайшие четыре года — решение социально-экономических задач государств-участников Союзного государства

«Очень важно добиться стабильной экологической ситуации и создать все необходимые условия для безопасного проживания граждан на загрязненных приграничных территориях. Эффективность новой программы будет заключаться в повышении инвестиционной привлекательности территорий, подвергшихся воздействию, и обеспечении их устойчивого экономического роста», — считает сенатор.

Он напомнил, что в ликвидации последствий аварии участвовали 2,5 тыс. жителей Алтайского края. Около 2 тыс. из них проживают сегодня на территории субъекта. Ключевыми для дальнейшей работы остаются вопросы, связанные с реализацией мер поддержки и оказанием медицинской помощи, реабилитационных услуг отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Сегодня мы утвердили состав рабочей группы при Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий для проведения работ по разработке единой нормативно-правовой документации по унификации подходов к взаимному признанию статуса пострадавшего населения с целью оказания медицинской и социально-экономической помощи гражданам стран Союзного государства», — рассказал Сергей Белоусов.

Сенатор уверен в эффективности такого сотрудничества, особенно, в части научных разработок и привёл в пример опыт алтайских учёных, результаты исследований которых легли в основу Программы по реабилитации населения края, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

По словам парламентария, сегодня в Алтайском крае располагается единственный в стране Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем, который продолжает проводить уникальные исследования в этой области.

В работе заседания Комиссии приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, МЧС России, министерств здравоохранения Республики Беларусь и Российской Федерации, Белгидромета и Росгидромета, представители СМИ.

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