Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Курской областной Думы.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании Курской областной Думы.

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«Коллеги внесли изменения в областной закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», тем самым расширив возможности использования средств областного материнского капитала в долевом строительстве и дошкольном образовании», — сообщил сенатор.

Кроме того, одобрены изменения и дополнения в областной закон «О порядке рассмотрения вопросов преобразования муниципальных образований в Курской области и изменения границ муниципального образования». Валерий Рязанский отметил, что принятые нормы вводят новые виды объединений и разделений административных единиц, а также изменения статуса и границ муниципальных образований.

В ходе поездки в регион сенатор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 85-летию со дня основания Курского государственного университета.

«Курский государственный университет стал инновационным центром образования, науки и культуры, занимает ведущие позиции в Центральном Черноземье в сфере подготовки конкурентоспособных кадров, ориентированных на решение наиболее значимых социально-экономических проблем, обеспечение качества жизни, развитие духовно-нравственной среды региона», — сказал Валерий Рязанский. Парламентарий добавил, что вуз активно включился в процессы трансформации в цифровой университет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области в своем выступлении подчеркнул, что за 85 лет Курский государственный университет стал ведущей научной площадкой региона, которая готовит специалистов практически во всех отраслях экономики.

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