Source: Russia Federal Space

#Главкосмос Пусковые Услуги#Главное25.10.2019 09:00

Римский университет выиграл бесплатный запуск CubeSat

Международная федерация астронавтики (IAF) и компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») подвели итоги эксклюзивного конкурса на бесплатный запуск спутника формата 1U CubeSat в рамках первой коммерческой миссии «Главкосмос Пусковые Услуги» во 2-3 кварталах 2020 года. Уникальным правом сможет воспользоваться победитель конкурса — Римский университет Сапиенца, студенты которого совместно с университетами Тель-Авива и Найроби представили проект SIMBA — «Система по улучшению мониторинга поведения диких животных».

CubeSat, созданный международной командой, будет отслеживать поведение в естественной среде обитателей Национального парка Кении. Для этого планируется разместить на определённых животных специальные датчики (от птиц до крупных млекопитающих), а спутник будет собирать и передавать информацию об их миграции. Члены жюри единогласно сошлись во мнении, что совместная работа итальянских молодых учёных отличается максимально детальным описанием миссии, графиком ее реализации, возможными рисками, совместимостью с ракетой-носителем «Союз-2».

Объявление победителей состоялось 22 октября 2019 года в рамках Международного астронавтического конгресса (IAC), проходящего в г. Вашингтон,. В пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса, приняли участие Президент Международной федерации астронавтики Жан-Ив Ле Галь, глава Административного комитета космических университетов IAF Отто Куделька, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев и генеральный директор «Главкосмос Пусковые Услуги» Александр Серкин.

По словам Александра Серкина, подобные конкурсы могут стать не только хорошей мотивацией для самих участников, но и послужить стимулом для развития космической отрасли в целом.

«Это позволяет нам установить отличные отношения с молодыми командами, которые завтра могут вырасти в успешный бизнес, обеспечивая дальнейший рост космической отрасли, в котором мы все нуждаемся. Надеюсь, что проведение конкурса послужит отличным примером и вдохновит другие команды двигаться вперед, представляя новые смелые исследования и проекты», — подчеркнул Александр Серкин.

Отбор претендентов в конкурсе на бесплатный запуск спутника формата 1U CubeSat стартовал в апреле 2019 года. Лучшая заявка на участие выбиралась из организаций-членов IAF. Главная цель — поддержка инициативных космических проектов молодых студенческих университетских команд из разных стран.

«Мы считаем, что такого рода конкурсы могут стимулировать создание более эффективных и инновационных продуктов. Было приятно поддержать эту почетную инициативу компании «Главкосмос Пусковые Услуги», — отметил Президент IAF Жан-Ив Ле Галь, выразив надежду, что конкурс станет одной из «визитных карточек» Международного астронавтического конгресса.

Второе место в конкурсе занял проект GRBAlpha, объединивший студентов из Словакии, Братиславы, Венгрии и Японии. По планам, их CubeSat должен стать первым в спутниковой группировке, которая будет изучать излучение Гамма-лучей. Влияние космической радиации на работоспособность электроники будет изучать совместный проект французских студентов, занявших третье место. Учащиеся представляют Страсбургский северо-восточный университет и Международный космический университет Франции.

«Административный комитет космических университетов поощряет подобное международное сотрудничество между академическими структурами, участвующими в космической деятельности, включая технические и нетехнические университеты», — заявил глава комитета Отто Куделька.

Всего было представлено 6 проектов. Это, помимо победителей, «стартапы» от индийского университета и иранской команды инженеров, а также проект университета Ирана. Участники, занявшие 2 и 3 места, были отмечены специальными призами конкурса.

«Надеюсь, проведение подобных конкурсов при поддержке IAF станет доброй традицией Международных астронавтических конгрессов», — отметил в завершение Александр Серкин.

***

Международный астронавтический конгресс – ежегодная научная конференция и космическая выставка, в которой участвует около 6000 представителей космической отрасли со всего мира. Участники конгресса обсуждают актуальное состояние отрасли, проводят переговоры, заключают новые контракты. В этом году городом-хозяином конгресса стал город Вашингтон — столица США.

«Главкосмос Пусковые Услуги» — дочерняя компания «Главкосмоса», которая является оператором коммерческих пусков. Компания была создана на основании решения Госкорпорации «Роскосмос» и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

«Главкосмос» – дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании – продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 120 международных контрактов, в том числе осуществлен запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

MIL OSI