Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в очередном заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области.

Тему «Молодежь в общественно-политической жизни Вологодчины» обсудили участники очередного заседания Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области.

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Гостями мероприятия стали заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко. ЛуценкоАндрей НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области

Более семидесяти ребят собрались в зале областного парламента, чтобы задать вопросы о развитии молодежной политики, высказать свои идеи и предложения.

Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Юрий Воробьев подчеркнул, что тема вовлечения молодежи в политическую жизнь страны и региона – важная задача для нынешних государственных деятелей. «Мы должны воспитать как минимум два поколения ребят, которые будут готовы принять на себя управление страной. Для этого мы рассказываем молодежи о своем опыте, отвечаем на вопросы, даем советы».

Мы должны воспитать как минимум два поколения ребят, которые будут готовы принять на себя управление страной

«Уверен, что вологодская молодежь – настоящая опора нашей страны и области. Ребята уже сейчас становятся ведущей силой общественно-политической жизни, поэтому они должны добиться большего, чем мы», — считает Юрий Воробьев.

«В регионе мы много внимания уделяем молодежи. Пять лет назад по инициативе Юрия Воробьева был организован областной дискуссионный клуб. Теперь мы в каждом районе выстраиваем эту работу, а с этого года такие встречи стали межрайонными», — сообщил в приветственном слове Андрей Луценко.

Как отметил Александр Бугаев, судьба страны находится в руках молодежи. «Наша главная задача – помочь молодым людям в самореализации. Мы не имеем права оставить эту работу. Ведь и интерес государства состоит в том, чтобы активные ребята помогали его в развитии».

По словам Олега Кувшинникова, важно создавать социальные, профессиональные и политические лифты. Для этого был создан специальный резерв кадров. Как пояснил губернатор, не менее 80 проц. освобождающихся управленческих мест будут занимать именно молодые люди.

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