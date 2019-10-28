В. Бекетов: Участие в федеральных и краевых программах делает жизнь краснодарцев комфортнее

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в Краснодарском крае сенатор посетил село Успенское.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края в рамках работы в регионе посетил село Успенское.

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Сенатор отметил, что облик поселения, которое недавно отметило свою 152-ю годовщину, значительно изменился за последнее время. «Реализация федеральных и краевых программ позволила воплотить в жизнь многие инициативы жителей Успенского по его развитию. Программа формирования комфортной городской среды помогла решить вопрос благоустройства территории перед школой искусств», — сказал парламентарий.

Владимир Бекетов заметил, что в селе установлены площадки для отдыха и проведения массовых мероприятий, обустроены клумбы, газоны, оборудованы новые фонари и скамьи. «За этим стоит труд многих успенцев».

В ходе поездки сенатор побывал на открытии после капитального ремонта сельского клуба в поселке Сахарного завода. Он осмотрел помещения клуба, встретился с преподавателями, пообщался с детьми, занимающимися в различных кружках.

Законодатель подчеркнул, что средства на реконструкцию этого учреждения позволило получить участие муниципалитетов в программе «Культурная среда». «Теперь в обновленном светлом здании могут заниматься творчеством и взрослые, и дети».

В стране ведется большая работа по ремонту, переоснащению и возрождению ДК

По словам Владимира Бекетова, клубы всегда играли важную роль на селе, поэтому в стране ведется большая работа по ремонту, переоснащению и возрождению ДК. «В стране еще тысячи сельских клубов нуждаются в ремонте, поэтому программы будут продолжены, и надо активно в них участвовать. Мало отремонтировать здание, нужно, чтобы в нем кипела жизнь, а организовать такую работу – задача представителей власти», — подчеркнул парламентарий.

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