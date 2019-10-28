В рамках приема граждан в Ростове-на-Дону И. Рукавишникова обсудила вопросы социального обеспечения, долевого строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков, в регионе оказывается реальная помощь, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела личный прием граждан в Ростове-на-Дону.

В мероприятии приняла участие депутат Законодательного Собрания региона Светлана Пискунова.

Ирина Рукавишникова провела личный прием граждан в Ростове-на-Дону

Обсуждались вопросы компенсации причиненного на производстве ущерба здоровью, сохранения льгот при переезде в Ростовскую область из другого региона, работы правоохранительных органов, предоставления ипотеки, приватизации, социального обеспечения, земельных правоотношений, долевого строительства.

С реальной помощью со стороны областных властей пострадавшим участникам долевого строительства здесь дела обстоят лучше, чем в некоторых других субъектах Федерации

«Проблема обманутых дольщиков в Ростовской области, к сожалению, есть. Но с реальной помощью со стороны областных властей пострадавшим участникам долевого строительства здесь дела обстоят лучше, чем в некоторых других субъектах Федерации. Мы давно не ждем отдельных заявлений от каждого пострадавшего, а включаем в реестр проблемных объектов именно строящийся дом и стремимся помочь всем, кто приобрел в нем долю», — отметила Ирина Рукавишникова.

Сенатор добавила, что вопрос компенсации льгот, которые человек получил от одного региона, но утратил при переезде в другой субъект Федерации, заслуживает детального изучения. Нескольким заявителям предложена бесплатная юридическая помощь.

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