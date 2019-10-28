«Газпром трансгаз Томск» принял участие в акции «Неделя без турникетов»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 октября 2019, 12:10

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» томские филиалы ООО «Газпром трансгаз Томск» провели профориентационные экскурсии для учащихся школ, техникумов и вузов.

Ученики томских гимназий № 24 и № 26 посетили Инженерно-технический центр компании. Школьники побывали в лабораториях метрологического центра, где изучили принцип работы и назначение газодинамической установки, а также познакомились с процессом поверки и калибровки средств измерения температуры.

«Такие акции полезны как для учащихся, так и для предприятий, — говорит один из экскурсоводов, начальник отдела кадров ИТЦ Ольга Камаева. — Школьники имеют возможность своими глазами увидеть, чем им предстоит заниматься в случае выбора профессии, связанной с газовой отраслью. А компания, как потенциальный работодатель, может оценить заинтересованность ребят и рассказать им о преимуществах работы в „Газпром трансгаз Томск“».

На производственной базе Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Томск» побывали ученики Томского политехнического колледжа. Они смогли увидеть в действии работников самых разных направлений: стропальщиков, кладовщиков, водителей, специалистов по охране труда, инженеров по снабжению. Ребятам рассказали о процедуре проведения закупок, а также познакомили с основными принципами планирования приобретения материально-технических ресурсов для обеспечения бесперебойной работы большой компании.

Сотрудники Управления технологического транспорта и специальной техники провели экскурсию для студентов Томского механико-технологического техникума. Управление аварийно-восстановительных работ посетили студенты Томского колледжа гражданского транспорта, а в Корпоративном институте компании прошли экскурсии для студентов НИ ТПУ и Томского политехнического техникума.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания обеспечивает строительство и эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м.

В составе компании 25 филиалов, в том числе 19 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, одно линейное производственное управление магистральных трубопроводов. Компания эксплуатирует девять компрессорных станций, одну насосно-компрессорную станцию, 31 газоперекачивающий агрегат, 128 газораспределительных станций.

В 2012 году компания назначена заказчиком по реализации инвестиционного проекта магистрального газопровода «Сила Сибири».

В ООО «Газпром трансгаз Томск» внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента, включающая в себя:

Систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандартов СТО Газпром 9001–2012, ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001–2015;

Систему экологического менеджмента, соответствующую требованиям стандартов ISO 14001:2015 и ГОСТ Р ИСО 14001–2016;

Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности на основе требований стандартов OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007.

Численность персонала предприятия превышает 8000 человек.

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