Source: Russia Federal Space

#Главкосмос#Главное#Индия28.10.2019 10:00

Главкосмос: сотрудничество с Индией

Компания «Главкосмос», входящее в Госкорпорацию «Роскосмос», и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт на обзор проекта по оценке возможности использования российского летного оборудования в системах жизнеобеспечения и обеспечения теплового режима для пилотируемого космического корабля «Гаганьян» («Небесный корабль»).

Подписи под договором поставили генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов и руководитель ЦПКП доктор Унникришнан Наир. Церемония подписания состоялась в присутствии заместителя генерального директора по международному сотрудничеству Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Савельева.

«Рассчитываем, что подписание этого документа и реализация заложенных в нем положений послужит как развитию индийской космической программы и пилотируемой космонавтики, так и в целом дальнейшему укреплению добрых российско-индийских отношений, — сказал Дмитрий Лоскутов. — Будем рады расширению нашего сотрудничества».

В свою очередь, Унникришнан Наир выразил благодарность российской стороне за плодотворные переговоры и отметил, что Индия и Россия продолжают оставаться надежными партнерами, в том числе в рамках сотрудничества в космосе. Контракт будет реализовываться при участии Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Ранее, 27 июня 2019 года, Главкосмос и Центр пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований подписали контракт по консультационной поддержке отбора кандидатов в индийские астронавты, их медицинскому обследованию для допуска к специальным тренировкам по программе подготовки к космическому полету, а также подготовке отобранных по результатам медицинского обследования индийских астронавтов к космическому полету.

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Центр пилотируемых космических полетов — подразделение Индийской организации космических исследований. Центр отвечает за реализацию проекта «Гаганьян», что включает в себя полный цикл планирования миссий, разработку инженерных систем для выживания экипажа в космосе, отбор и обучение экипажа. ЦПКП также проводит мероприятия для обеспечения длительных пилотируемых космических полетов.

Главкосмос — дочерняя компания Госкорпорации «Роскосмос». Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 120 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

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