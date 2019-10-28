Иркутские студенты впервые стали стипендиатами ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

28 октября 2019, 12:00

Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИрНИТУ) Валерий Левшаков и Алексей Грибачев стали именными стипендиатами ПАО «Газпром» по итогам 2018–2019 учебного года.

Конкурс на получение именной стипендии проводится ежегодно среди студентов-целевиков ПАО «Газпром». К участию в конкурсе допускаются студенты второго и последующих курсов организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющие средний балл за весь период обучения не менее 4,5 и принимающие активное участие в научно-технических конференциях, семинарах, олимпиадах, общественной жизни учебных заведений.

Третьекурсники Валерий Левшаков и Алексей Грибачев, ставшие первыми именными стипендиатами ПАО «Газпром» в Иркутской области, обучаются по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств». На счету обоих студентов призовые места на олимпиадах, участие в научных конференциях, а также публикации в научных изданиях ИрНИТУ.

Соглашение о сотрудничестве ООО «Газпром добыча Иркутск» и ИрНИТУ, подписанное в мае 2014 г., предусматривает подготовку студентов для работы в подразделениях компании, повышение квалификации и переподготовку сотрудников ООО «Газпром добыча Иркутск» в университете, а также иные формы сотрудничества.

В настоящее время в ИрНИТУ по целевому направлению ПАО «Газпром» обучаются 43 студента. В этом году первые 5 дипломированных специалистов, закончивших целевое обучение, пришли на работу в ООО «Газпром добыча Иркутск». Производственную практику в 2019 году в «Газпром добыча Иркутск» прошли 77 будущих специалистов, из них 42 студента ИрНИТУ.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения — ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения общества расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

Соглашение о сотрудничестве ООО «Газпром добыча Иркутск» и ИрНИТУ, подписанное в мае 2014 г., предусматривает подготовку студентов для работы в подразделениях компании, повышение квалификации и переподготовку сотрудников ООО «Газпром добыча Иркутск» в университете, а также иные формы сотрудничества.

Последние новости по теме

MIL OSI