Исполнилось 100 лет со дня рождения фронтовика, прокурора трех областей Степана Петровича Адушкина

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Вчера, 27 октября 2019 года, исполнилось 100 лет со дня рождения государственного советника юстиции 3 класса, прокурора трех областей (Хакасской, Костромской и Тамбовской) Степана Петровича Адушкина.

Он не раз повторял: «Судьба Родины определила всю мою судьбу». Связь большой истории страны и биографии человека, вышедшего из многодетной крестьянской семьи, ярко проявилась в его жизни: он был и современником, и активным участником судьбоносных исторических событий. Родился Адушкин в челябинском казачьем крае в суровом 1919 году. После окончания семилетки учился в педагогическом училище «стального сердца Родины» Магнитогорска.

В мае 1939 г. после училища он призывается на военную службу, которая продлится долгих 7 лет сначала на Тихоокеанском, а с 1943 г. – на Северном флоте. В годы Великой Отечественной войны матрос и боцман Адушкин на торпедных и противолодочных катерах участвовал в обороне североморского побережья, высадке десантов, обеспечении воинских перевозок и конвоев, в освобождении Заполярья и Норвегии. «В морском бою не сунешь голову в окоп, смерть идет со всех сторон, сверху и снизу», – вспоминал он позднее. За подвиги старшина 1 статьи Адушкин был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией».

После суровой школы войны его направляют на фронт укрепления законности. Закончив Ленинградские юридические курсы, Адушкин назначается на должность прокурора района г. Магнитогорска (1948-1951), затем прокурором г. Златоуста Челябинской области (1951-1953), одновременно Степан Петрович учится в Свердловском юридическом институте.

Пятилетний опыт, профессиональные знания, организаторские способности, великолепное владение русским языком в сочетании с ответственностью, принципиальностью и скромностью позволяют 33-летнему Адушкину стать прокурором Хакасской автономной области.

Он сумел создать сплоченный коллектив, костяком которого были молодые фронтовики, способные решать самые сложные задачи. Состояние правопорядка в области значительно улучшилось. Адушкин сумел воспитать последователей, которые отличались своей духовностью, профессионализмом и интеллигентностью в работе. Степана Петровича называли «работающим прокурором», он лично готовил аналитические отчеты и доклады, оставлял за собой надзор за следствием, вникал в детали и лично поддерживал государственное обвинение по резонансным делам. В полной мере это относится и к его работе в должности прокурора Костромской (1965-1975) и Тамбовской областей (1975-1980).

Человек высокой культуры, он являл образец служебной этики, считал неприемлемым в общении с сотрудниками повышенный тон, при этом имел репутацию строгого, уважаемого, справедливого руководителя-интеллектуала. О высоком профессионализме и организаторских способностях Адушкина говорит и тот факт, что многие его подчиненные впоследствии стали видными прокурорскими работниками.

Перед смертью Степан Петрович просил похоронить его в костромской земле. В 1980 г. его прах был привезен в Костромскую область. Могилу с памятником из серого Хакасского гранита, присланного коллегами из далекой Сибири, с благодарностью посещают не только родные и работники прокуратуры, но и многие другие люди, с которыми его сводила судьба по долгу службы.

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