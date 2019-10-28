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#Роскосмос#Главное28.10.2019 11:27

Конференция «Управление интеллектуальным капиталом»

24-25 октября 2019 года состоялась II отраслевая конференция Госкорпорации «Роскосмос» «Управление интеллектуальным капиталом. Вызовы и решения». В ней приняли участие более 100 представителей отраслевых предприятий, чья работа связана с управлением интеллектуальной собственностью и использованием научно-технической информации.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в видеообращении отметил важность вопросов интеллектуальной собственности, в том числе упорядочения интеллектуального капитала, а также необходимость выявления в нем технических решений, подлежащих своевременной правовой охране.

Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам Госкорпорации «Роскосмос» Максим Овчинников отметил, что за последний год объем выявляемых результатов интеллектуальной деятельности в отрасли значительно вырос. Это обусловило необходимость поиска и применения современных инструментов и решений для управления интеллектуальной собственностью. Новые системные подходы позволят увеличить капитализацию активов организаций Корпорации и защитить технологии российской ракетно-космической промышленности как ключевого игрока на мировом рынке.

В докладах пленарного заседания конференции нашли отражение современные реалии и перспективы развития подходов к учету и охране рабочей конструкторской документации. По мнению приглашенных спикеров, наиболее оптимальным режимом охраны научно-технической документации на технологии и продукты РКП является сочетание различных форм правовой охраны, не забывая об исключительных правах на документацию, что особенно актуально в условиях цифровизации.

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