Кредитные организации для работы в СБП смогут использовать внутридневные кредиты круглосуточно, в выходные и праздничные дни (28.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России предоставит кредитным организациям возможность использовать лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт для перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) в период автономного функционирования сервиса1.

Такая возможность будет предоставлена с первого дня работы сервисов срочного и несрочного перевода платежной системы Банка России в 2020 году. Соответствующие изменения в Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России» вступают в силу с 1 января 2020 года2.

Лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт устанавливаются Банком России на основании заключенных с кредитными организациями договоров3. Внесение изменений в договоры не требуется.

Для использования лимитов внутридневного кредита и кредита овернайт в период автономного функционирования СБП кредитной организации необходимо после окончания завершающего сеанса платежной системы Банка России установить сумму ликвидности для СБП с учетом указанного лимита4.

Информирование кредитных организаций о лимитах внутридневного кредита и кредита овернайт, которые могут быть использованы кредитными организациями для установления суммы ликвидности для СБП в период автономного функционирования сервиса, будет осуществляться средствами платежной системы Банка России.

Кредиты овернайт, за счет которых происходит погашение задолженности по внутридневному кредиту, будут предоставляться Банком России в завершающем сеансе платежной системы Банка России не только в рабочие дни, но также в выходные и нерабочие праздничные дни, в которые в платежной системе Банка России предоставляются сервисы срочного и несрочного перевода.

Кредиты овернайт, предоставленные в выходные и нерабочие праздничные дни, будут погашаться в предварительном сеансе платежной системы Банка России в первый рабочий день, следующий за указанными выходными и нерабочими праздничными днями.

1 В период времени с начала функционирования сервиса быстрых платежей после окончания операций по счетам клиентов Банка России в завершающем сеансе платежной системы Банка России предыдущего операционного дня и до начала предварительного сеанса платежной системы Банка России текущего операционного дня, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

2 Указание Банка России от 16 июля 2019 года № 5209-У опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 19 августа 2019 года.

3 Договоры об участии в операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам. Порядок заключения кредитными организациями указанных договоров с Банком России опубликован в разделе «Обеспеченные кредиты Банка России» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4 При наличии у кредитной организации задолженности перед Банком России по кредитам овернайт для установления ликвидности для быстрых платежей в период функционирования сервиса быстрых платежей в автономном режиме будет доступен не весь лимит внутридневного кредита и кредита овернайт, а указанный лимит, уменьшенный на сумму задолженности по кредиту (кредитам) овернайт и процентов по нему (по ним).

28 октября 2019 года

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