Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с делегацией Сената Пакистана во главе с сенатором С.Ш. Фаразом.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с делегацией Сената Пакистана во главе с сенатором Сиядом Шибли Фаразом.

Россия и Пакистан плодотворно сотрудничают на площадках международных организаций

Сенатор подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений, отметив важность дальнейшего развития контактов по линии парламентов.

Встреча Константина Косачева с делегацией Сената Пакистана во главе с сенатором С.Ш. Фаразом

1 из 4

Встреча Константина Косачева с делегацией Сената Пакистана во главе с сенатором С.Ш. Фаразом

2 из 4

Встреча Константина Косачева с делегацией Сената Пакистана во главе с сенатором С.Ш. Фаразом

3 из 4

Встреча Константина Косачева с делегацией Сената Пакистана во главе с сенатором С.Ш. Фаразом

4 из 4

«В 2013–2014 годах состоялся обмен визитами на уровне председателей верхних палат парламентов двух стран», — напомнил он, указав на значимость достигнутых договоренностей о регулярном характере диалога.

В частности, Константин Косачев обратил внимание на важность взаимодействия между профильными комитетами Совета Федерации и Сената Пакистана. По его словам, необходимо активизировать работу парламентских групп дружбы. «В верхней палате российского парламента группу возглавляет Владимир Кравченко», КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области — сообщил сенатор.

Смотрите также

Глава Комитета СФ добавил, что Россия и Пакистан плодотворно сотрудничают на площадках международных организаций. Он напомнил об участии представителей Сената Исламской Республики Пакистан в 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, а также в международной конференции, посвященной 25-летию Совета Федерации.

Сияд Шибли Фараз отметил, что российско-пакистанские отношения имеют продолжительную историю. «Мы можем укреплять взаимодействие в оборонной, энергетической, торгово-экономической, сельскохозяйственной, научно-исследовательской и социально-культурной сферах», — считает он.

Сенатор пригласил российских парламентариев совершить официальный визит в Пакистан. «Это будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений», — уверен Сияд Шибли Фараз.

MIL OSI