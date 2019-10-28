Л. Гумерова приняла участие в работе первого Всероссийского форума молодых государственных служащих в Уфе

Source: Russia – Council of the Federation

Нужно более эффективно использовать потенциал молодых госслужащих, отметила сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в работе первого Всероссийского форума молодых государственных служащих в Уфе. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Министерством молодежной политики и спорта Башкортостана.

Лилия Гумерова приняла участие в работе первого Всероссийского форума молодых государственных служащих в Уфе

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Лилия Гумерова приняла участие в работе первого Всероссийского форума молодых государственных служащих в Уфе

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Лилия Гумерова приняла участие в работе первого Всероссийского форума молодых государственных служащих в Уфе

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Лилия Гумерова приняла участие в работе первого Всероссийского форума молодых государственных служащих в Уфе

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Форум объединил более 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет из различных структур федеральных органов исполнительной власти, а также выпускников управленческих специальностей организаций высшего образования.

Форум поможет более эффективному использованию потенциала государственных служащих

Лилия Гумерова отметила, что идея проведения такого масштабного мероприятия принадлежит самим молодым госслужащим.

«Общайтесь друг с другом, обменивайтесь контактами и не пренебрегайте наставничеством – это может здорово пригодиться вам в будущем», — подчеркнула законодатель.

Лилия Гумерова сообщила, что в программе форума лекции от ведущих российских специалистов-практиков, панельные дискуссии с приглашением сотрудников Правительства РФ, семинары.

«Рассчитываем, что форум поможет более эффективному использованию потенциала государственных служащих», — заключила парламентарий.

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