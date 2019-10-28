Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мероприятие прошло в Тюмени.

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Темой совещания стали региональные модели и практики организации индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сенатор отметила, что на тематических площадках состоялись презентации эффективного регионального опыта, интерактивные тренинги и дискуссии. Обсуждались такие темы, как предупреждение асоциальных явлений, связанных с использованием Интернета, индивидуальная профилактическая работа с родителями, нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних, а также работа с учащимися образовательных учреждений.

По словам парламентария, наиболее эффективные решения и предложения по совершенствованию действующего законодательства и работы органов и учреждений системы профилактики внесены в итоговую резолюцию, которая станет практическим ориентиром для специалистов, работающих в сфере защиты прав несовершеннолетних.

Наиболее эффективные решения и предложения по совершенствованию действующего законодательства внесены в итоговую резолюцию

«Прошедшая дискуссия по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних очень полезна как для специалистов, так и для развития гражданского общества в целом. Результаты мероприятия обязательно будут использованы при создании новой концепции федерального законодательства по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщила Елена Бибикова.

Инициатором проведения совещания выступило Министерство просвещения РФ при поддержке правительства Тюменской области. В мероприятии приняли участие более 200 специалистов и экспертов из 74 субъектов Федерации, среди которых — представители федеральных органов власти, региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также общественных и научных организаций.

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