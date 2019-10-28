Павел Сорокин в интервью ТАСС: “Сейчас все стараются концентрироваться на тех запасах нефти и газа, которые можно быстро извлечь”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью агентству ТАСС “на полях” форума “Россия – Африка” рассказал о потенциале работы нефтяных компаний в Африке, рентабельности добычи арктических проектов, а также о том, почему сланцевая революция в США больше не угрожает соглашению ОПЕК+.

Говоря о перспективах добычи нефти в странах Африки, Павел Сорокин напомнил, что вопрос монетизации запасов нефти и газа на сегодня стоит наиболее остро.

“Мы все слышали про проблему pick oil, которая сегодня трансформировалась в пик спроса на нефть. И это означает, что запасы, которые не будут добыты за определенный период времени, могут остаться в земле. Сейчас все стараются концентрироваться на тех запасах, которые можно быстро извлечь. Но при этом в Африке существует очень большое количество формаций и провинций, которые уже достаточно хорошо изучены и где перспектива понятна”, – отметил он.По его словам, российские компании активно изучают возможности для работы на территориях стран Африки, ведут интенсивные переговоры по ряду направлений.

“Думаю, что основное направление сотрудничества на сегодня — это именно комплексное управление проектами или покупка долей в месторождениях, участие в качестве инвестора. У наших компаний у многих есть свободные средства, денежный поток позволяет им инвестировать. А в будущем уже через какое-то время, когда количество таких проектов увеличится, мы можем говорить о расширении присутствия российского нефтесервиса именно в нефтегазовой сфере”, – считает Павел Сорокин.

В то же время российские компании готовы работать и в более суровых условиях, развивая потенциал труднодоступных российских арктических территорий, подчеркнул заместитель Министра.

“Если мы посмотрим, например, проекты в Арктике, в новых провинциях в России, то, конечно же, у них доходность будет ниже, чем у тех проектов, которые сейчас привлекают инвестиции в Африке. Для того, чтобы наши проекты были конкурентоспособными, мы совместно с Минвостокразвития и Минфином разработали систему преференций для арктических проектов в России. Если нам удастся поднять доходность российских проектов выше 16–17% и даже выше 20%, то они будут вполне конкурентными с мировыми, в том числе с привлекательными африканскими”, – сказал Павел Сорокин.

Замглавы Минэнерго России также рассказал о текущей ситуации на мировом рынке нефти. По его словам, ситуация в целом находится под контролем стран-производителей, перепроизводства не наблюдается, при этом некоторые крупные страны-производители испытывают даже замедление темпов бурения.

“Посмотрите на США, вы тоже увидите очень сильное замедление темпов роста добычи в последние три-четыре месяца. Роста нет. Де-факто эффективность бурения в Штатах в последние два года почти не растет, она колеблется около одного уровня. При этом количество буровых сокращается, 15% падения — это много. Давайте подождем, посмотрим, как в условиях цены 60 долларов за баррель, даже с учетом запуска трубопроводов, будут вести себя американские компании”, – добавил Павел Сорокин.

Ознакомиться с интервью можно в разделе «Интервью и комментарии».

23.10.2019

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