Признано удовлетворительным качество функционирования Ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» при определении стоимости еврооблигаций Правительства РФ (28.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Признано удовлетворительным качество функционирования Ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» при определении стоимости еврооблигаций Правительства РФ

Банк России решением от 24 октября 2019 года признал удовлетворительным качество функционирования Ценового центра Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее — Ценовой центр НРД) при определении стоимости еврооблигаций Правительства Российской Федерации в соответствии с Методикой определения стоимости еврооблигаций Правительства Российской Федерации, утвержденной приказом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» от 27 июня 2019 года № 125.

При принятии решения Банк России руководствовался критериями, указанными в информационном письме Банка России от 29 марта 2016 года№ ИН-06-51/15 «Об оценке качества функционирования ценовых центров», и анализом характеристик, указанных в информационном сообщении Банка России от 14 декабря 2017 года о признании удовлетворительным качества функционирования Ценового центра НРД при определении стоимости рублевых облигаций.

28 октября 2019 года

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