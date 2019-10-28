Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное28.10.2019 17:18

Соглашение о сотрудничестве с Кемеровской областью

Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Кемеровской области — Кузбасса подписано 28 октября 2019 года в Москве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон, которое будет направлено на социально-экономическое развитие Кемеровской области, в том числе путем использования результатов космической деятельности. Важными направлениями взаимодействия Роскосмоса и Правительства области станут развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных в том числе на предприятиях ракетно-космической промышленности, а также диверсификация производства организаций Госкорпорации «Роскосмос», которая будет осуществляться путем реализации на территории Кемеровской области проектов с использованием продукции гражданского назначения, выпускаемой предприятиями Госкорпорации «Роскосмос».

Также в планах сторон активно участвовать в программах, направленных на популяризацию и сохранение наследия отечественной космонавтики. После завершения официальной процедуры подписания Дмитрий Рогозин рассказал о достигнутых на встрече договоренностях:

«Мы договорились с губернатором и его командой о том, что в ближайшее время познакомим коллег с работой нашей системы, которая обеспечивает математическую обработку космических снимков с высочайшей точностью как с наших аппаратов, так и иностранных (если понадобится). Кроме того, с помощью российской группировки аппаратов дистанционного зондирования Земли мы готовы создать цифровой двойник региона в дециметровом формате. А там, где необходимо, — и в сантиметровом. Уверен, это даст региону совершенно новые возможности развития по целому ряду направлений».

Глава региона Сергей Цивилёв также положительно отозвался о проведенной встрече:

«Мы готовились к подписанию этого соглашения: у обеих сторон есть прекрасные наработки, которые мы хотели бы объединить в единый комплекс, который покажет свою эффективность на примере Кузбасса. Сегодня для нас это значимое событие, поскольку экономика Кузбасса от этой совместной программы сильно выиграет. До конца года мы планируем презентовать эту программу для широкой общественности».

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