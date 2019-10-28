Source: Russia – Council of the Federation
В Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры прошло мероприятие, посвященное реализации экологических проектов.
В рамках учрежденных комитетами Совета Федерации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры прошло тематическое мероприятие, посвященное реализации экологических проектов.
Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Татьяна Гигель
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» в Сургутском районе Ханты-мансийского автономного округа – Югры
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В мероприятии приняли участие член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель программного комитета мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и руководитель природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов.
Сургутский район Югры является экспериментальной инновационной площадкой для апробации и внедрения в рамках проектов новых технологий в области дополнительного экологического образования
Сенатор обратила внимание на то, что осуществляемая в рамках проектов деятельность способствует дальнейшему формированию не только у детей Сургутского района, но в целом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, экологической культуры и культуры природолюбия, способствует развитию в регионе дополнительного образования эколого-биологической направленности, усвоению детьми теоретических и практических знаний и умений в области сохранения природы Севера.
Парламентарий рассказала о Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» и поблагодарила главу Сургутского муниципального района и руководство ПАО «Сургутнефтегаз» за проведение тематических мероприятий с участием Совета Федерации.
Татьяна Гигель выступила с предложением о проведении ежегодного экологического фестиваля «Эколята Югры – друзья и защитники Природы», который будет проходить в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» и Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поблагодарил Совет Федерации за поддержку и активное участие в реализации проектов на территории района и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области дополнительного экологического образования.
Во второй части мероприятия Татьяна Гигель и Владимир Зотов приняли участие в посвящении ребят в «Эколята – Молодые защитники Природы» и провели с ними урок «Эколят».
Татьяна Гигель отметила, что Сургутский район Югры является экспериментальной инновационной площадкой для апробации и внедрения в рамках проектов новых технологий в области дополнительного экологического образования.