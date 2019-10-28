Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика28.10.2019 09:30

Что едят космонавты на МКС

Когда речь заходит о космическом питании, многие представляют себе тюбики с готовыми блюдами, которые использовались на заре пилотируемой космонавтики. Однако с каждым годом увеличивалась длительность полёта, и брать с собой готовые продукты стало невыгодно — и по сроку годности, и по объёму и весу туб. Поэтому сейчас на МКС основу рациона питания составляют сублимированные продукты.

Сублимация продуктов — это удаление влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Обезвоженные продукты порционно упаковывают в специальные вакуумные пакеты. Однако стоит в них добавить горячей (или холодной, например, когда речь идёт о твороге, соках, холодных закусках) воды и получится первое или второе блюдо в таком виде, как будто его только что приготовили.

Технология сублимации позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и даже первоначальную форму. При этом такая еда может храниться без всяческого ущерба для качества несколько лет. Однако не всё космическое питание сублимируют: есть блюда, которые лучше оставлять в первозданном виде, например, азу, запеканку, говядину с овощным гарниром, омлет с куриной печенью и т.д., их расфасовывают в консервные банки разного объёма.

На этапе подготовки в дублирующем или основном экипаже космонавты и астронавты участвуют в дегустации блюд российского рациона, которая проводится заранее для исключения пищевой аллергии и индивидуальной непереносимости продуктов, а также составления дополнительных наборов питания.

«Для космонавтов, находящихся на МКС, разработан рацион питания из штатно поставляемых продуктов, — рассказал старший научный сотрудник 1-й лаборатории 41-го отдела ЦПК Андрей Баландин. — Каждый день рассчитан так, чтобы соблюдалось оптимальное соотношение по белкам, жирам и углеводам. Это основная часть российского 16-суточного рациона питания, которая покрывает основной обмен космонавта и энергозатраты на выполнение физических упражнений на тренажёрах, находящихся на станции. Всего 2000 ккал».

Индивидуализация питания и восполнение недостающей калорийности достигается за счёт дополнительных наборов питания (ДНП), которые каждый космонавт может заказать по результатам дегустации на свой вкус. Сейчас со своим выбором ДНП уже определились члены экипажа МКС-63/64 Николай Тихонов и Андрей Бабкин, которые отправятся на станцию весной следующего года.

Меню космонавта на один день может выглядеть, например, так: на завтрак — рисовая каша с курагой, творог с орехами, печенье «Имбирное» и витамины, на обед — осётр заливной, суп из шампиньонов, мясо-овощная солянка, бородинский хлеб и персиково-смородиновый сок с мякотью, на ужин — свинина с лечо, печенье «Восток», фруктовая палочка из слив и вишен. Помимо этого, на весь день выделяется определённое количество кофе и чая — с сахаром или без него. На грузовых и пилотируемых кораблях доставляются также свежие фрукты и овощи.

«В перспективных полётах на Луну и Марс в вопросах питания пока планируется оставить всё на достигнутом уровне, — рассказал Андрей Баландин. — Быть может, в будущем и будут выращивать, перерабатывать что-то на кораблях и станциях, но сейчас сублиматы — оптимальный вариант».

MIL OSI