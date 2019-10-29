Анатолий Тихонов принял участие в заседании Российско-Вьетнамской МПК

Source: Russia Ministry of Energy

Ханой (Вьетнам), 29 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов принял участие в 22-м заседании Российско-Вьетнамской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В ходе заседания было отмечено, что сотрудничество с Вьетнамом в энергетической сфере является одним из ключевых направлений двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. В частности, проводится последовательная работа по дальнейшему укреплению взаимодействия в нефтегазовой, электроэнергетической и угольной сферах, где речь идет как о поставках энергоресурсов, так и о реализации совместных проектов.

В качестве ключевых проектов сотрудничества стороны обсудили ООО «СК «Русвьетпетро» и СП «Вьетсовпетро», разработку Блока 06.1 шельфа Вьетнама, проект по промышленной добыче газа на месторождениях «Мок Тинь» и «Хай Тхать», проект по производству электроэнергии в провинции Куангчи с использованием в качестве топлива природного газа с блока № 112, строительство ТЭС «Лонг Фу – 1», а также сооружение Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме.

Кроме того, участники совещания подчеркнули, что ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ООО «ИК «Технопромэкспорт», АО «РОТЕК», ГК «Хевел», АО «Тяжмаш» также готовы к сотрудничеству и обладают необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации совместных проектов во Вьетнаме.

По итогам заседания подписан соответствующий протокол.



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