Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор рассказал об опыте выстраивания трансграничного и международного сотрудничества Астраханской области.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области принял участие в работе XVIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», прошедшего в Санкт-Петербурге.
Мероприятие открыли Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
А. Башкин принял участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
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Участники форума обсудили пути и возможности экономического развития российских регионов.
Основным приоритетом в вопросах международного и приграничного межмуниципального сотрудничества является работа по расширению уровня и объема экономических и гуманитарных обменов
Александр Башкин принял участие в «круглом столе» на тему «Международное и приграничное межмуниципальное сотрудничество». Сенатор, представляющий в СФ исполнительный орган государственной власти Астраханской области, рассказал об опыте выстраивания трансграничного и международного сотрудничества Астраханской области.
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«Основным приоритетом в вопросах международного и приграничного межмуниципального сотрудничества является работа по расширению уровня и объема экономических и гуманитарных обменов. Для законодателей — совершенствование правового поля с учетом мнения заинтересованных сторон», — подчеркнул Александр Башкин.