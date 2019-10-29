Б. Жамсуев и А. Широков провели встречу с руководством Министерства экономического развития Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Определен порядок дальнейшей совместной работы по подготовке к заседанию Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который будет посвящен проблемам горнодобывающей промышленности.

Члены Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации – член Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамсуев ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области провели рабочую встречу с Министром экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным.

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Мероприятие состоялось в рамках подготовки Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере развития горнодобывающей промышленности.

Одной из важнейших задач, стоящих перед Российской Федерацией, является пополнение собственных золото-валютных запасов

Как сказал Анатолий Широков, возглавляющий Совет, в условиях сложной современной экономической ситуации в мире, нарастания противоречий, вызванных процессами глобализации, важную роль играет устойчивость национальных экономик. Одним из условий ее достижения становится самостоятельность валютно-финансовой системы государства. Сенатор отметил, что одной из важнейших задач, стоящих перед Российской Федерацией, является пополнение собственных золото-валютных запасов, что, в свою очередь, диктует значительное ускорение темпов развития горнодобывающей промышленности, в особенности – геологоразведки, где отставание наиболее заметно». По мнению сенатора, ускорение развития горной отрасли с неизбежностью выводит на первый план опережающее развитие субъектов Российской Федерации, где именно горная промышленность является ведущим кластером экономики. «Одним из способов активизации геологоразведки, от которой во многом зависит эффективность добычи минеральных ресурсов, является формирование в России института юниорных геологоразведочных компаний. Их задачи, а это обычно малые и средние предприятия – геологическое изучение недр с целью поиска полезных ископаемых и разведки месторождений, привлечение инвестиций, развитие технологий в геологоразведке. Именно развитие юниорных компаний, а также решение сопутствующих этому вопросов – создания рынка акций таких компаний, способов лицензирования их деятельности, порядка передачи разведанных месторождений добывающим компаниям и т. д. – стали предметом самого серьезного обсуждения с руководством Минэкономразвития», — отметил Анатолий Широков.

«На юго-востоке Забайкальского края существует большое количество невостребованных на сегодняшний день перспективных площадей и проявлений, содержащих медь, золото, серебро, железо, способных обеспечить экономическую стабильность экономики Забайкальского края на долгие годы, для которых целесообразно дальнейшее геологическое изучение с последующей добычей выявленных полезных ископаемых. Для решения проблемы стагнации в сфере геологического изучения считаю необходимым внесения изменений в существующее законодательство и создания условий для активизации частных инвестиций в геологоразведку путем развития института юниорных компаний на территории Дальневосточного федерального округа», — отметил Баир Жамсуев, являющийся заместителем председателя Совета.

Одновременно сенаторы обратили внимание Максима Орешкина на вопросы развития малого и среднего предпринимательства в регионах, которые они представляют.

Баир Жамсуев предложил Министру рассмотреть необходимость увеличения ежегодного финансирования Забайкальского края на докапитализацию институтов развития малого и среднего предпринимательства за счет субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Анатолий Широков вновь обозначил проблему создания механизмов компенсации малому и среднему бизнесу северных территорий дополнительных издержек, вытекающих из обязанности оплаты работникам специальных «северных» социальных льгот, определенных действующим законодательством.

По итогам встречи, стороны определили порядок дальнейшей совместной работы по подготовке к заседанию Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона, который будет посвящен проблемам горнодобывающей промышленности. Анатолий Широков, Баир Жамсуев и Максим Орешкин обозначили общие подходы к пониманию основных направлений совершенствования практики развития малого и среднего предпринимательства, которые производят значительную часть ВВП во многих странах с развитой горнодобывающей промышленностью, обеспечивая занятость трудоспособного населения.

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