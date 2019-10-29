В Генпрокуратуре России состоялось совещание по вопросам, связанным с состоянием законности при медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под руководством заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Николая Винниченко в Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось совещание в формате видеоконференц-связи по вопросам, связанным с состоянием законности при медико-санитарном обеспечении заключенных под стражу лиц и осужденных к лишению свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также прокурорского надзора в обозначенной сфере.

В мероприятии приняли участие прокуроры и заместители прокуроров 35 субъектов Российской Федерации, а также представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной службы исполнения наказаний.

Обсуждение выступлений участников совещания показало, что прокурорами на местах уделяется повышенное внимание состоянию законности в данной сфере. Систематически выявляются нарушения законодательства и прав граждан на охрану здоровья и оказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Наибольшее количество нарушений в сфере медико-санитарного обеспечения связано с нарушениями порядков оказания медицинской помощи и ее стандартов. В большинстве субъектов Российской Федерации ведомственный контроль со стороны территориальных органов ФСИН России и медико-санитарных частей в сфере медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, не в полной мере отвечает требованиям законодательства.

Только по результатам проведенной в первом полугодии текущего года с участием 47 прокуратур субъектов Российской Федерации проверки вскрыто 1 524 нарушения законов, для устранения которых внесено 261 представление, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 283 должностных лица уголовно-исполнительной системы. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 42 должностных лица.

Принимаемые прокурорами меры реагирования способствовали восстановлению нарушенных прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, и оказывали положительное влияние на состояние законности в данной сфере.

По итогам совещания выработаны подлежащие реализации конкретные меры, направленные на усиление прокурорского надзора в целях соблюдения конституционного права содержащихся под стражей лиц и осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы на охрану здоровья и медицинскую помощь.

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