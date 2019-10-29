В Красноярском крае благодаря вмешательству прокуратуры полностью погашена задолженность по оплате труда перед 137 работниками в сумме более 9 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Красноярска Красноярского края провела проверку исполнения требований трудового законодательства в ООО «ПМК Сибири».

Установлено, что строительная организация ООО «ПМК Сибири» допустила образование задолженности по заработной плате перед 137 работниками в сумме свыше 9 млн. рублей.

С целью восстановления трудовых прав граждан прокуратурой района в адрес руководителя предприятия внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

В суд в интересах граждан направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате.

Меры прокурорского реагирования удовлетворены.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате перед трудовым коллективом полностью погашена.

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