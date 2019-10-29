В. Матвиенко: Евгений Примаков много сделал для становления новой России

Source: Russia – Council of the Federation

В Москве состоялось открытие памятника Евгению Примакову. В торжественной церемонии принял участие Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин открыл памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

«Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства», — сказал глава государства.

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«Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России», — отметил Владимир Путин.

Выступление Президента России Владимира Путина на открытии памятника Евгению Примакову

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участвовала в торжественной церемонии открытия памятника.

«Евгений Примаков своим умением отстаивать государственные интересы воздвиг себе нерукотворный памятник еще при жизни. Он много сделал для становления новой России», — сказала Валентина Матвиенко журналистам.

Евгений Примаков своим умением отстаивать государственные интересы воздвиг себе нерукотворный памятник еще при жизни

«Это человек стратегически мыслящий. Его наследие еще долго будут изучать», — подчеркнула Председатель СФ.

Торжественное открытие памятника Евгению Примакову

На открытии памятника также присутствовали Министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, СобянинСергей СеменовичМэр Москвы вдова Евгения Примакова – Ирина Примакова. Церемонию провел специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

29 октября 2019 года выдающемуся государственному деятелю, ученому и политику Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет.

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