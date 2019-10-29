В Москве открыт памятник Евгению Примакову

Source: President of Russia – Kremlin

На открытии памятника присутствовали Министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также вдова Евгения Примакова – Ирина Примакова. Церемонию провёл специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Монумент выполнен авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника Георгия Франгуляна. 29 октября 2019 года выдающемуся государственному деятелю, учёному и политику Евгению Примакову исполнилось бы 90 лет.

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Выступление на церемонии открытия памятника

В.Путин: Дорогие друзья! Уважаемая Ирина Борисовна! Дамы и господа!

Сегодня мы открываем памятник учёному, дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы – Евгению Максимовичу Примакову.

Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости и неизменно высокого человеческого достоинства.

Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остаётся и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надёжности и порядочности.

На каждом этапе своей большой, насыщенной жизни превыше всего он ставил интересы Отечества. Никогда не стремился кому-то угодить, не боялся сложных задач, решал их профессионально, спокойно и убедительно. Умел проявить волю, а когда требовалось – и найти баланс. Безошибочно выделял суть происходящего, внимательно вникал в детали, всесторонне, комплексно анализировал любую трудную проблему, понимал, чувствовал перспективу. И этот «метод Примакова» много раз и в самых разных сферах помогал повысить точность прогноза, заглянуть в будущее, выстроить нестандартную стратегию, выработать оптимальную реакцию.

Он очень многое сделал для укрепления авторитета Института мировой экономики и международных отношений. Будучи «гражданским», что называется, не из системы человеком, смог завоевать заслуженное признание в Службе внешней разведки, сохранить и развить её лучшие традиции. Как Председатель Правительства в непростой, сложнейший, можно сказать драматический для России исторический период сумел добиться политической и экономической стабилизации.

И конечно, особая страница – работа Евгения Максимовича на посту Министра иностранных дел. Во многом благодаря ему в мировую дипломатию стало возвращаться уважение к нашей стране, а в работе российского внешнеполитического ведомства утвердилось понимание безусловного приоритета национальных интересов, стремление отстаивать их твёрдо и последовательно.

Востоковед, арабист, Евгений Максимович прекрасно понимал, что мир гораздо сложнее любых шаблонов и привычных стереотипов. Обладая широчайшим стратегическим видением, он активно продвигал идеи многополярности. По большому счёту именно Примаков чётко сформулировал эти ключевые принципы развития современного мира. Мы видим, что многополярность сегодня не просто тенденция, это реальность нашей жизни.

Считаю глубоко символичным, что памятник Евгению Максимовичу Примакову установлен рядом с Министерством иностранных дел. Наша общая обязанность – беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова.

Я очень надеюсь, что этот замечательный памятник будет сохранять великую память о великом гражданине России.

Благодарю вас за внимание.

И.Примакова: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Дорогие друзья!

Позвольте мне от имени всей нашей большой семьи выразить благодарность за высокие добрые слова, сказанные Вами в адрес Евгения Максимовича.

Большое спасибо Сергею Викторовичу Лаврову за идею установления памятника, спасибо талантливому скульптору Георгию Вартановичу Франгуляну, который эту идею воплотил в жизнь. Спасибо мэру Москвы Сергею Семёновичу Собянину, всем архитекторам, строителям, всем, кто участвовал в создании этого мемориала.

Вы знаете, очень трудно представлять родного, близкого человека в бронзе. Но наша семья горда тем, что теперь память о Евгении Максимовиче, о его делах будет вечной.

Спасибо.

MIL OSI