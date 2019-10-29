В Новгородской области построено два новых газопровода

Source: Gazprom in Russian

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Новгородской области действуют Соглашение о сотрудничестве, Договор о газификации, а также Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива. Утверждена программа развития газоснабжения и газификации области на период 2016–2020 годов.

В 2002–2018 годах «Газпром» построил в регионе 16 межпоселковых газопроводов, уровень газификации увеличен с 44,3% до 58,2%.

В Новгородской области работает две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции «Газпрома» (г. Великий Новгород), а также площадка для размещения передвижного автогазозаправщика (ПАГЗ) и КриоПАГЗ (р.п. Крестцы, на трассе М-10 «Россия»). Продолжается строительство КриоАЗС в Окуловском районе на трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в первую очередь для заправки сжиженным природным газом большегрузного автотранспорта.

В рамках программы «Газпром — детям» ранее в г. Валдае построен спортивно-оздоровительный комплекс «Кристалл», в г. Великом Новгороде и р.п. Крестцы сооружены современные спортивные площадки.

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