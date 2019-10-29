В. Тимченко выступил на региональной конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области»

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения законодательства в части правил ведения бизнеса коснутся каждого гражданина, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области принял участие в региональной конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области».

Смотрите также

Парламентарий рассказал о работе федеральных органов государственной власти по реформированию контрольно-надзорной деятельности, ее влиянии на правила ведения бизнеса и защиту интересов потребителей.

«Изменения законодательства коснутся каждого гражданина. В Ростовской области представители комитетов Совета Федерации обсуждают достижения в сфере потребительской безопасности и прав потребителей, рассматривают вопросы поддержки сельхозпроизводителей, защиты потребителей сельскохозяйственной продукции. Сенаторы провели встречи с представителями малого, среднего и крупного бизнеса, на примере области оценили эффективность действующих мер по защите интересов потребителей», — пояснил глава Комитета СФ.

Изменения законодательства коснутся каждого гражданина

«Такое комплексное обсуждение актуальных вопросов полностью отвечает задачам, которые стоят перед сенаторами как представителями регионов», — сказал Вячеслав Тимченко.

В ходе конференции состоялось заседание межведомственной комиссии по защите прав потребителей в Ростовской области.

На мероприятии был представлен отчет директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой о реализации за 2019 год подпрограммы «Защита прав потребителей в Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Также был заслушан отчет руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области Евгения Ковалёва о реализации Управлением полномочий в сфере защиты прав потребителей в текущем году.

Представитель компании ПАО «Ростелеком» Никита Пасенко выступил на тему кибербезопасности в онлайн пространстве.

В работе приняли участие член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

MIL OSI