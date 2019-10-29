Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

Source: Gazprom in Russian

Справка

«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на Востоке России, будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

В настоящее время на основных объектах обустройства Чаяндинского месторождения идут пусконаладочные работы, с опережением графика ведется бурение эксплуатационных скважин. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в «Силу Сибири» в начале 2023 года, полным ходом идет эксплуатационное бурение.

21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC подписали 30-летний Договор купли-продажи российского газа по «восточному» маршруту (по газопроводу «Сила Сибири»). Документ предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

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