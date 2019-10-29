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#РКК Энергия#Главное#Орел29.10.2019 11:26

Завершен этап испытаний корабля «Орел»

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») проведен этап испытаний пилотируемого транспортного корабля «Орел», который разрабатывается в РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Предметом исследований стали аэродинамические характеристики крышки парашютного контейнера в процессе ее отделения от возвращаемого аппарата корабля. Отделение крышки парашютного контейнера напрямую связано с вводом в действие парашютной системы возвращаемого аппарата, поэтому ее надежное и безударное отделение — залог обеспечения безопасности экипажа.

Испытания проводились на модели корабля в большой трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128 ЦАГИ на дозвуковом режиме с использованием автоматизированного стенда.

«В эксперименте моделировалось отделение крышки люка парашютного контейнера на различные расстояния в широком диапазоне углов атаки возвращаемого аппарата. Одновременно регистрировались аэродинамические силы и моменты, действующие на данный элемент модели. Последующий анализ результатов эксперимента позволит определить наиболее эффективные и безопасные режимы сброса крышки ПК», — рассказал главный специалист отделения исследования аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов, объектов авиационно-космической и ракетной техники ЦАГИ Владимир Пляшечник.

Массив полученных экспериментальных данных даст возможность специалистам РКК «Энергия» верифицировать и уточнить расчетные методы для определения характеристик движения крышки парашютного контейнера в процессе ее отделения от возвращаемого аппарата. Таким образом, результаты экспериментальных исследований, проведенных в ЦАГИ, помогут рационально и надежно спроектировать конструкцию и режимы эксплуатации одного из конструктивных элементов космического корабля.

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«Орел» — многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, разрабатываемый в РКК «Энергия» им. С.П. Королева. Его предназначение — доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. При необходимости облегченный корабль можно будет использовать для полетов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа «Орла» составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года.

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») основан 1 декабря 1918 года. Сегодня ЦАГИ — крупнейший государственный научный центр авиационной и ракетно-космической отрасли Российской Федерации, где успешно решаются сложнейшие задачи фундаментального и прикладного характера в областях аэро- и гидродинамики, аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамики. Институт обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным требованиям. ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное заключение о возможности и безопасности первого полета. ЦАГИ принимает участие в формировании государственных программ развития авиационной техники, а также в создании норм летной годности и регламентирующих государственных документов.

Национальный исследовательский центр «Институт им. Н.Е. Жуковского» создан в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ от 4 ноября 2014 года для организации и выполнения научно-исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных достижений в интересах отечественной экономики. В состав центра входят Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС), Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем (ГкНИПАС).

РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — ведущее предприятие ракетно-космической отрасли, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация ведет работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

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