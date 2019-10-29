Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ДЗЗ29.10.2019 14:35

Конференция по ДЗЗ в Республике Корея

В Сеуле (Республика Корея) начала работу 19-я Международная научно-технической конференция «От снимка к цифровой реальности: дистанционное зондирование Земли и фотограмметрия», платиновым спонсором которой выступила Госкорпорация «Роскосмос».

Конференция объединяет ведущих поставщиков и пользователей данных дистанционного зондирования Земли. От имени Госкорпорации с приветственным словом к участникам обратился заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко, от Корейского института аэрокосмических исследований — исполнительный директор — Хё-Сук Лим.

На конференции рассматриваются актуальные вопросы обработки больших объемов данных дистанционного зондирования Земли, проблемные вопросы хранения данных и формирования на их основе мозаичных высокоточных покрытий данными территорий большой площади, в том числе и обмен опытом международного использования данных.

В рамках конференции предполагается проведение круглого стола на тему «Роль ДЗЗ из космоса для «Индустрии-4.0», в рамках которого мировые лидеры в области космической съемки обсудят вопросы применения сервисов и услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли для развития цифровой экономики.

Роскосмос в рамках конференции также планирует поделиться своим опытом коммерческого распространения данных ДЗЗ. Разработанные в Госкорпорации технологии и методики использования данных дистанционного зондирования Земли уже сегодня позволяют предложить уникальные решения для обеспечения безопасности, повышения эффективности разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата.

На полях конференции предполагается обсудить вопросы по взаимному обмену данных между Роскосмосом и Корейским институтом аэрокосмических исследований.

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