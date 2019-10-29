Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное29.10.2019 14:00

Координационный Совет по программе НИОКР

В НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») состоялось заседание Координационного Совета по программе НИОКР интегрированной структуры ракетного двигателестроения под председательством генерального директора Игоря Арбузова. Были рассмотрены итоговые отчеты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по заказу Госкорпорации «Роскосмос», а также за счет собственных средств предприятий.

Начальник центра по развитию НТК НПО Энергомаш Никита Тидеман рассказал о том, что на предприятии был проведен комплекс работ по модернизации трех стендовых систем:

системы управления режимами огневых испытаний двигателей РД-191 на втором стенде Научно-испытательного комплекса;

подсистемы измерения силы тяги двигателя для определения удельного импульса при проведении огневых испытаний;

системы вибрационных испытаний агрегатов и узлов двигателей РД-191.

Он также добавил, что все работы выполнены в полном объеме и полностью соответствуют техническому заданию. Выполненные работы являются частью комплекса мероприятий по совершенствованию технических характеристик и оснащению испытательных стендов предприятий для обеспечения их готовности к выполнению задач, определенных государственным оборонным заказом.

О ходе выполнения ряда опытно-конструкторских работ в своем докладе рассказал начальник отдела управления проектами КБХА Андрей Гуртовой. Одной из тем его выступления стало проведение наземной экспериментальной отработки двигателей ракеты-носителя «Союз-2» с применением горючего «нафтил». Он отметил, что завершается наземная экспериментальная отработка двигателей с применением нафтила в качестве горючего. В настоящий момент проводятся работы по переводу космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный на горючее нафтил.

Генеральный конструктор ОКБ «Факел» Евгений Космодемьянский отметил в своем выступлении, что для производства двигателей ОКБ «Факел» использует комплектующие собственного производства и российских производителей, а для достижения полной технологической независимости производства большая часть процессов имеет патенты. Предприятие выпускает продукцию высочайшего класса, которая не имеет аналогов в мире: стационарные плазменные двигатели, двигательные блоки к ним и термокаталитические двигатели на гидразине.

«На сегодняшний день мы имеем опыт серийного производства электрореактивных двигателей, что открывает новые возможности освоения космического пространства», — добавил генеральный конструктор.

В завершение заседания было отмечено, что по выполняемым предприятиями ИСРД в текущий период НИОКР выполнены в срок и достигнутые результаты соответствуют заданным целевым показателям.

Координационный Совет по Программе НИОКР интегрированной структуры ракетного двигателестроения является постоянно действующим высшим коллегиальным, совещательным и руководящим органом, обеспечивающим управление реализацией Программы НИОКР ИСРД. Основными целями и задачами являются минимизация рисков и оперативное решение проблемных вопросов по обеспечению реализации Программы. ​

В рамках Координационного Совета рассматривается текущий статус по ключевым показателям и итоговые отчеты с оценкой результативности выполняемых НИОКР предприятий, входящих в интегрированную структуру.

MIL OSI