Source: Russia – Council of the Federation

Урок проводится в образовательных организациях России, сообщила сенатор.

В России проходит Единый урок безопасности в сети интернет, сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательства и государственному строительству Людмила Бокова. БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области

Смотрите также

Она отметила, что урок проводится в образовательных организациях России в соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», которые прошли в Совете Федерации в 2017 году, и планом мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы.

Людмила Бокова напомнила, что инициатором Единого урока выступила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

Организатор Единого урока — Временная комиссия СФ по развитию информационного общества, Министерство просвещения и МЧС при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзора, сообщила сенатор.

Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности детей

По ее словам, Единый урок представляет собой цикл мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности детей. Его цель – привлечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме безопасности и развития детей в информационном пространстве.

Людмила Бокова сообщила, что Единый урок проходит уже в шестой раз, ежегодно охватывая миллионы школьников и студентов, родителей и работников сферы образования в ходе различных тематических уроков, квестов, конкурсов и других образовательных событий. В его рамках проводится Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности, в ходе которой дети и подростки в возрасте от 6 до 19 лет могут проверить свои знания в области информационной безопасности. В конце контрольной работы участник может не только узнать результаты своей контрольной работы, но и получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении контрольной работы и об участии в Едином уроке безопасности в сети «Интернет» в 2019 году со своими результатами. Контрольная работа проходит на сайте www.Единыйурок.дети.

«Совет Федерации с 2014 года уделяет вопросам информационной безопасности детей особое внимание, поскольку наша глобальная цель подготовить детей к жизни в цифровую эпоху, где, как и в реальности, есть угрозы и возможности. Наша задача в рамках Единого урока — разъяснить детям, как справляться с угрозами и как использовать интернет для собственного развития, а также сфокусировать внимание взрослых на проблеме обеспечения безопасности в сети. Эта работа крайне актуальна и с каждым годом к ней подключаются новые ведомства, субъекты Федерации и образовательные организации», — подчеркнула Людмила Бокова.

MIL OSI