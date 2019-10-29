Л. Гумерова: Законодательное сопровождение деятельности научно-образовательных центров требует дополнительного внимания

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили актуальные вопросы создания научно-образовательных центров мирового уровня.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы создания научно-образовательных центров мирового уровня в субъектах РФ в рамках реализации национального проекта «Наука».

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Сенатор напомнила, что по Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Наука» к 2024 году запланировано создание не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня на основе интеграции науки, образования и бизнеса.

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Лилия Гумерова обратила внимание, что уже в этом году такие центры, созданы в пяти пилотных регионах — Пермском крае, Белгородской, Нижегородской, Кемеровской и Тюменской областях. «В каждом центре отрабатывается направление, свойственное региону. Например, в Пермском крае это эффективное недропользование, а также энергетика, машиностроение, робототехника. В Белгородской области — современные решения в агропромышленном комплексе», — отметила сенатор.

Центры созданы в пяти пилотных регионах — Пермском крае, Белгородской, Нижегородской, Кемеровской и Тюменской областях

Глава Комитета СФ особо указала, что вопросы законодательного сопровождения деятельности НОЦ требуют дополнительного внимания. «Это – запрос субъектов РФ, на который мы, как законодатели, отреагировали. Совет Федерации, как палата регионов, активно включился в эту работу, способствующую прорывному развитию субъектов РФ и всей страны, выходу России на мировые рынки и обеспечению ее глобальной конкурентоспособности», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Первый заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников рассказал о нормативно-правовой базе деятельности НОЦ, правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки. Он обратил внимание регионов, в которых созданы НОЦ, на необходимость проработки и представления предложений по интеграции НОЦ в актуальную мировую повестку, а также важность создания максимально благоприятного инновационного и инвестиционного климата на основе синергии региональной специфики производства и конкурентных преимуществ территориальной науки и образования.

В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области члены СФ Николай Рыжков, РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Валерий Марков, МарковВалерий Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Алексей Синицын, СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области заместитель губернатора Кемеровской области – Кузбасса Елена Пахомова, генеральный директор Ассоциации государственных научных центров РФ «Наука» Михаил Дасковский, директор Управляющей компании НОЦ Нижегородской области Андрей Саносян, директор по развитию Корпорации развития Республики Башкортостан Руслан Казыханов, директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова, ректор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров и другие.

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