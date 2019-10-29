Над Бобруйском – флаги оппозиции (фото)

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Горожане понимают, что выборов нет, подписываются за честные выборы и записываются в команду наблюдателей

В Бобруйске 29 октября прошел агитационный пикет кандидатов от ОГП Александра Комара (Бобруйский-Ленинский округ № 78) и Дениса Худовца (Бобруйский-Первомайский № 79).

Кроме бобруйских активистов Объединенной гражданской партии в пикете приняли участие и гости из Минска – Анатолий Лебедько, Николай Козлов, Анна Красулина и Оксана Крищанович.

Пикетчики активно общались с горожанами, использовали для этого и мегафон. Они собирали подписи под петицией «За честные выборы» и приглашали прохожих в команду наблюдателей за выборами.

После пикета бобруйские активисты ОГП почтили память расстрелянных поэтов, возложили цветы и поставили свечи к памятному камню бобруйчанам-жертвам политических репрессий.

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