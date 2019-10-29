Обновление графика заседаний Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в 2020 году (29.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation
Обновление графика заседаний Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в 2020 году
Банк России обновил календарь основных событий на 2020 год по вопросам денежно-кредитной политики. Заседания Совета директоров Банка России будут проходить в соответствии со следующим графиком:
7 февраля,
20 марта,
24 апреля,
19 июня,
24 июля,
18 сентября,
23 октября,
18 декабря.
Опорные заседания Совета директоров Банка России 7 февраля, 24 апреля, 24 июля и 23 октября будут сопровождаться проведением пресс-конференции Председателя Банка России, в пресс-релиз по ключевой ставке будет включена таблица с обновленным среднесрочным прогнозом.
Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики — 13:30 по московскому времени.
Новый график заседаний позволит Совету директоров Банка России:
учесть более полный набор статистических данных на опорных заседаниях, по итогам которых обновляется макроэкономический прогноз;
синхронизировать выпуск Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики с опорным заседанием Совета директоров Банка России в октябре 2020 года.
29 октября 2019 года
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